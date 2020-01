কিছু কিছু রো’গ আছে যার নামাজ ব্যতিত কোন ঔ’ষধ বা প্রেস’ক্রিপশন নেই। নামাজ হা’র্ট এ্যা’টাক, প্যা’রালাইসিস, ডা’য়াবেটিস, মেলি’টাস ইত্যাদির বি’রুদ্ধে প্রতি’রোধ সৃষ্টিতে গু’রুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হা’র্টের রো’গীদের প্রতিদিন বাধ্য’তামূলকভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা উচিত, যেমনিভাবে তারা তাদের ডাক্তারদের নিকট খারাপ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অনুমতি লাভ করে থাকেন।

নামাজ একটি উত্তম ইসলামী ব্যা’য়ামও বটে, যা মানুষকে সব সময় সতেজ রাখে, অলসতা এবং অবসাদগ্র’স্ততাকে শরীরে বাড়তে দেয় না। অন্যসব ধর্মের মধ্যে এমন সামগ্রিক ইবাদত আর নেই যা আদায়ের সময় মানুষের সকল অঙ্গ নড়াচড়া ও শক্তিশালী হয়। নামাজীর জন্য এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, এটা একান্তই সামগ্রিক ব্যা’য়াম যার প্রভাব মানবের সকল অ’ঙ্গগুলোতে পড়ে এবং সামগ্রিক মানব অ’ঙ্গগুলোতে নড়াচড়া ও শক্তি সৃষ্টি হয় এবং স্বা’স্থ্য অটুট থাকে।

তুরস্কের ডাক্তার হুলুক নূর বাকী নামাজের আ’ত্মিক দিকের ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তিনিও এর দৈহিক উপকারিতার দিকে দৃষ্টি দেননি। এভাবে তিনি লিখেছেন—It today even materialist acknowledge that there can be no prescription other than prayer for the relief of joints.‘আজ বস্তুবাদীরাও স্বীকার করে যে, জোড়ার ব্য’থা থেকে মুক্তির জন্য আজ নামাজ ব্যতিত আর কোনো ব্যবস্থাপত্র নেই।’

ক্যামি’স্ট্রির ব্যবস্থাপত্র : নামাজের ব্যায়াম যেমন বাইরের অঙ্গ সুনিপুণ সৌন্দর্য ও বৃদ্ধির মাধ্যম, এটা তেমনি ভেতরের অ’ঙ্গগুলো যেমন-হূদয়, প্লীহা, জঠর, ফু’সফুস, মগ’জ, অ’ন্ত্র, পাক’স্থলী, মেরু’দ’ন্ডের হা’ড়, ঘা’ড়, বুক এবং দে’হের সকল গ্লা’ন্ড ইত্যাদি সুদৃঢ় করে ও উন্নত করে এবং দেহের সিডিউল এবং সৌন্দর্য রক্ষা করে। নামাজের প্রচলন যদি হতো তাহলে :কিছু রো’গ এরূপও আছে যেগুলো থেকে নামাজ চালু করার দ্বারা রক্ষা পাওয়া যায়, কেননা নামাজ আদায়ের মাধ্যমে দেহে এসব রো’গ প্রতি’রোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

এর ধারাবাহিকতায় ডাক্তার হাসান গজনবীর এ বাক্যগুলো চিন্তার খোরাক জোগায়। তিনি লেখেন : “In addition to saving us from the sins and elevating us to the hights of spirituality prayers are great help in maintaining our physical health. The keep our body active, help digestion and save us from nuscase and joint diseaes through regular balanced exercise. They help the circulation of blood and also the bad effect of cholesterol.

Prayers a vital role in acting as preventive measure against heart attack, Paralyes. diabetes mellitus etc. Hearts patients should offer the five obligatory prayers regularly as they get the permission from their doctor to leave bad. (Islamic Medicine. P. 68)

(অনলাইন থেকে সংগৃহীত)