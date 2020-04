কালোজিরা কি কোভিড-১৯ কে প্রতিহত করতে পারবে?

সম্প্রতি কোভিড-১৯ পজিটিভ পাওয়ার পর আইসোলেশনে চলে যান নাইজেরিয়ার ওয়ু প্রদেশের গভর্নর সেয়ি মাকিন্দি। সপ্তাহখানেক পর যখন তার আবার পরীক্ষা করা হয়, তখন নেগেটিভ আসে। সেয়ি মাকিন্দি বলেন, কোভিড-১৯ এর বিরু’দ্ধে লড়াইয়ে তার অ’স্ত্র ছিল তিনটি– গাজর, ভিটা’মিন সি এবং মধু দিয়ে কালোজিরার তেল। তিনি বলেন, এসময়টা তার চেষ্টা ছিল যথাসম্ভব তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলা, আর সেটাই ফল দিয়েছে।

করোনা ভাই’রাস থেকে আরোগ্যলাভের এ ঘটনা নাইজেরিয়াজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ৯ এপ্রিল দ্য গার্ডিয়ানে খবরটি প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি কেম-আর্কাইভে প্রকাশিত এক গবেষণায় কালোজিরার উপকরণ কীভাবে কোভিড-১৯ কে প্রতিহত করতে পারে, তা প্রকাশের পর থেকেই এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়।

‘Identification of Compounds from Nigella Sativa as New Potential Inhibitors of 2019 Novel Coronavirus (COVID-19): Molecular Docking Study’- শিরোনামের এ প্রতিবেদনটি লেখেন গবেষক সেলিম মসিউম। মলিকুলার ডকিং পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি কালোজিরার মধ্যে এমন কিছু উপাদান পান যাকে মনে করা হচ্ছে যে তা কোভিড-১৯ প্রতিরোধ করতে পারবে।

কালোজিরার ওষুধি গুণের সন্ধান মানুষ পেয়েছে আজ থেকে অন্তত দু’হাজার বছর আগে। মাথাব্য’থা, দাঁতব্য’থা থেকে শুরু করে উচ্চর’ক্তচাপ, রক্তক্ষরণ এবং ফুস’ফুসের যে-কোনো সংক্র’মণ (এজমা, কফ, ব্রংকাইটিস, ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু) কালোজিরা এত কার্যকর যে একে বলা হয় হাব্বাত উল বারাকা বা আশীর্বাদের বীজ।

ভাই’রাসজনিত ঠাণ্ডা-জ্ব’র থেকে সুরক্ষায় কিছু উপাদান রয়েছে যা এ সময় খুব বেশি কাজ করে। এসব খেলে ঠাণ্ডা-জ্ব’র ভালো হয়ে যায়। এমন একটি উপকারি মসলা হচ্ছে কলোজিরা। এ সময় খেতে পারেন কালোজিরা। কালোজিরা ঠাণ্ডা সারাতে সবচেয়ে ভালো কাজ করে। এছাড়া চায়ের সঙ্গে নিয়মিত কালোজিরা মিশিয়ে অথবা এর তেল বা আরক মিশিয়ে পান করলে হৃদরোগের উপকার হয়।

মসলা হিসেবে কালোজিরার চাহিদা অনেক। কালোজিরার বীজ থেকে তেল পাওয়া যায়। যা মানব শরীরের জন্য খুব উপকারি। এতে আছে ফসফেট, লৌহ, ফসফ’রাস। এছাড়া এতে রয়েছে ক্যা’নসার প্রতিরো’ধক কের’টিন, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধকারী উপাদান এবং অ’ম্ল রোগের প্রতি’ষেধক।

এবার আসুন জেনে নেই কালোজিরার আরও কিছু ঔষধি গুণ-

জ্ব’র-খুসখুসে কা’শি দূর করে: জ্ব’র, ও খুসখু’সে কা’শি, গায়ের ব্য’থা দূর করার জন্য কালোজিরা ভীষণ উপকারী। এতে রয়েছে ক্ষুধা বাড়ানোর উপাদান। পেটের যাবতীয় রোগজী’বাণু ও গ্যাস দূর করে ক্ষুধা বাড়ায়।

সংক্রা’মক রোগ: কালোজিরায় রয়েছে অ্যান্টিমা’ইক্রোরিয়াল এজেন্ট, অর্থাৎ শরীরের রোগজীবা’ণু ধ্বং’সকারী উপাদান। এ উপাদানের জন্য শরীরে সহজে ঘা, ফোঁড়া, সংক্রা’মক রোগ (ছোঁয়াচে রোগ) হয় না।

উচ্চ র’ক্তচাপ: কালোজিরা নিম্ন র’ক্তচাপকে বৃদ্ধি এবং উচ্চ র’ক্তচাপকে হ্রাসের মাধ্যমে শরীরে র’ক্তচাপ এর স্বাভাবিক মাত্রা সুনিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

ডায়া’বেটিক: কালোজিরা ডায়া’বেটিক রোগীদের রক্তের শর্করা কমিয়ে ডায়া’বেটিক নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।

চুলপড়া বন্ধ করে: কালোজিরা চুলের গোড়ায় পুষ্টি পৌঁছে দিয়ে চুলপড়া বন্ধ করে এবং চুল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কালোজিরা মস্তিষ্কের র’ক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্মরণশক্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

ক্যা’নসার প্রতি’রোধক: অরুচি, উদরাময়, শরীর ব্যথা, গলা ও দাঁতের ব্য’থা, মাই’গ্রেন, চুলপড়া, সর্দি, কাশি, হাঁপানি নিরাময়ে কালোজিরা সহায়তা করে। ক্যা’নসার প্রতিরোধক হিসেবে কালোজিরা সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

মেদ কমায়: চায়ের সঙ্গে নিয়মিত কালোজিরা মিশিয়ে অথবা এর তেল বা আরক মিশিয়ে পান করলে হৃ’দরোগে যেমন উপকার হয়, তেমনি মেদ ও বিগলিত হয়।

