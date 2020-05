মা দিবসে সাকিবের স্ট্যাটাস ভাই’রাল

আজ ১০ মে, মাসের দ্বিতীয় রবিবার। বিশ্ব মা দিবস আজ। মাকে গভীর মমতায় স্মরণ করার অনন্য দিন। ইতিমধ্যে ফেসবুকের পাতা সেজে উঠেছে মায়ের প্রতি সবার মমতা ও আবেগ দিয়ে। বসে নেই অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। মা দিবসে ফেসবুকে তিনিও দিয়েছেন একটি স্ট্যাটাস।

তিনি লিখেন, ‘Throughout our lives, they took care of us. They helped us differentiate between right and wrong, differentiate between being careful and reckless. The deadly coronavirus is more likely to affect them because of their age and health conditions, so it is time for us to take better care of them, be watchful of them, remind them to maintain the norms of social distancing and maintain proper hygiene. This time it is our responsibility to take care of them.

মায়েরা ছোটবেলা থেকেই আমাদের সর্বাত্নক যত্ন নিয়ে এসেছেন। আমাদেরকে ভালো-খারাপ, সতর্কতা এবং অসতর্কতার মধ্যে পার্থক্য করতে শিখিয়েছেন। করোনা ভাইরাসের এই মহামারী চলাকালীন সময়ে তাদের যত্ন নেয়া তাই আমাদের দায়িত্ব। মনে রাখতে হবে, বয়সের কারণে তাদের করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাই তাদের প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেই সামাজিক দূরত্ব এবং পরিষ্কার পরিচ্ছনতার নিয়মগুলো মেনে চলার। এখন আমাদের দায়িত্ব তাদের সর্বাত্মক খেয়াল রাখার।’