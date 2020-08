এবার জেমস অ্যান্ডারসনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুশফিকুর রহিম

ইতিহাস গড়লেন ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার জেমস অ্যান্ডারসন। ক্রিকেট ইতিহাসে সর্বকালের সেরা টেস্ট ফাস্ট বোলার হয়ে গেলেন ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার জেমস অ্যান্ডারসন। ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম পেস বোলার হিসেবে টেস্টের সাদা পোশাকে ৬০০ উইকেট শিকার করলেন তিনি

পাকিস্তানের বিপক্ষে শেষ টেস্ট ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ক্যারিয়ারের ২৯ তম টেস্ট পাঁচ উইকেট পেয়েছেন জেমস অ্যান্ডারসন। দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের দুই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান আবেদ আলী এবং অধিনায়ক আজাহার আলী কে আউট করে ইতিহাসের পাতায় পৌঁছে গেলেন জেমস অ্যান্ডারসন।

টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে রেকর্ড সর্বোচ্চ ৮০০ উইকেট শিকার করেছেন শ্রীলংকান কিংবদন্তি মুত্তিয়া মুরালিধরন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭০৮ উইকেট শিকার করেছেন অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি শেন ওয়ার্ন। ৬১৯ উইকেট নিয়ে শিকারীর তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ভারতের অনিল কুম্বলে। তবে জেমস অ্যান্ডারসন ছাড়া এখন পর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেটে ফাস্ট বোলার হিসেবে ৬০০ উইকেট কেউ পাননি।

এদিকে জেমস অ্যান্ডারসন কে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম। এক টুইট বার্তায় মুশফিকুর রহিম জানিয়েছেন “Undoubtedly One of the modern great…Big congratulations to Jimmy Anderson 👍👍 first pace man in the history of test cricket to scalp 600 test wicket ✊✊-MR 15