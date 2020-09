রিয়ার জন্য কারিনা, সোনমদের প্রার্থনা, ‘সত্যের জয় হবে’ বলে পালটা উত্তর সুশান্তের দিদির

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু মামলায় মঙ্গলবার গ্রে’ফতার করা হয় রিয়া চক্রবর্তীকে। মাদক চক্রের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ এবং সেখানকার সক্রিয় সদস্য ছিলেন রিয়া এবং সৌভিক। নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর জিজ্ঞাসাবাদের সময় ওই কথাই স্বীকার করেন অভিনেত্রী। পাশাপাশি মাদ’ক চ’ক্রের সঙ্গে জড়িত দাবি করে বলিউডের একাধিক সেলেবের নাম প্রকাশ্যে আনেন রিয়া।

বলিউডের যে ২৫ জন সেলিব্রিটির নাম রিয়া করেছেন, আগামী ১০ দিনের মধ্যে তাঁদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে বলে জানা যাচ্ছে। রিয়ার গ্রে’ফতারির পর তাঁর টি-শার্টে লেখা ‘গোলাপ লাল, বেগুনি নীল, এসো আমি আর তুমি ধ্বং’স করি পিতৃত’ন্ত্রকে’ ​নিয়ে প্রতি’বাদ শুরু করেন বলিউডের একাধিক সেলেব। করিনা কাপুর খান থেকে শুরু করে সোনম কাপুর, বিদ্যা বালানরা রিয়ার পাশে দাঁড়ান।

রিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে যখন সেলেবরা একের পর এক টুইট করছেন, সেই সময় পালটা জবাব দিলেন সুশান্তের দিদি শ্বেতা সিং কীর্তি। তিনি বলেন, ‘Roses Are Red, Violates Are Blue, Lets Fight For The Right, Me And You’। অর্থাত, রিয়ার জন্য সেলেবদের একাংশ যতই নতুন করে ক্য়াম্পেইন শুরু করুন না কেন, এই লড়াইয়ে সত্যেরই জয় হবে বলে আশা প্রকাশ করেন সুশান্তের দিদি শ্বেতা সিং কীর্তি।

পাশাপাশি মৃতরা কোনওদিন কথা বলতে পারেন না বলেও মন্তব্য করতে দেখা যায় শ্বেতাকে। শুধু তাই নয়, রিয়ার জন্য যাঁরা প্রার্থনা করছেন, তাঁদের ল'জ্জা হওয়া উচিত বলেও তোপ দাগতে দেখা যায় শ্বেতা সিং কীর্তিকে।